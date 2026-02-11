Icom hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Icom präsentierte in der am 10.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 50,38 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 68,19 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Icom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 9,05 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 8,72 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at