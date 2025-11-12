Icom präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Icom hat am 11.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 11,87 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 7,85 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 8,89 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum waren 9,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at