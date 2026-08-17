Icom: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Icom hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 48,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 18,24 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 18,65 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 9,64 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 8,12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at