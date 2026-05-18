18.05.2026 06:31:29

Icom verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Icom gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS lag bei 105,20 JPY. Im letzten Jahr hatte Icom einen Gewinn von 64,24 JPY je Aktie eingefahren.

Das vergangene Quartal hat Icom mit einem Umsatz von insgesamt 10,90 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 0,42 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 185,69 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 205,63 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 1,36 Prozent zurück. Hier wurden 36,96 Milliarden JPY gegenüber 37,47 Milliarden JPY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at

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