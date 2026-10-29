Icon legte Quartalsergebnis vor

Icon hat am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei 1,58 USD. Im letzten Jahr hatte Icon einen Gewinn von -3,670 USD je Aktie eingefahren.

Icon hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,02 Milliarden USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 2,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,08 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at