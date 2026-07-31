Icon verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Icon präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,94 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,56 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2,06 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,04 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at