Iconic Holdings Aktie
ISIN: SG1J12885716
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15.05.2026 12:55:20
Iconic German musician Udo Lindenberg turns 80
From a historic East German concert to a hit with rapper Apache 207, Udo Lindenberg has shaped German rock music like few others. Even at 80, the "Panikrocker" is still reinventing himself.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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