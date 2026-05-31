Iconic Holdings Aktie

Iconic Holdings für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: SG1J12885716

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31.05.2026 13:27:19

Iconic German musician Udo Lindenberg turns 80

From a historic East German concert to a hit with rapper Apache 207, Udo Lindenberg has shaped German rock music like few others. Even at 80, the "Panikrocker" is still reinventing himself.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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