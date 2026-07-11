Netskop a Aktie
WKN DE: A41FLH / ISIN: US64119N6085
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11.07.2026 16:33:01
ICONIQ Buys Another 610,000 Netskope Shares. What Does This Multi-Million-Dollar Buy Mean for Investors?
William J.G. Griffith, a Director at Netskope, Inc. (NASDAQ:NTSK), reported an indirect purchase of ~610,000 shares of Class A Common Stock for ~$7.2 million on July 8, 2026. SEC Form 4 filing.Netskope is a leading cloud security provider, offering clients a comprehensive, unified platform known as Netskope One. This integrated solution is meticulously engineered to ensure robust data protection, facilitate secure access, and deliver extensive visibility across various applications, web activity, and cloud services.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($11.82); post-transaction value based on July 8 market close ($11.92).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Netskope Inc Registered Shs -A-
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02.06.26
|Ausblick: Netskope A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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19.05.26
|Erste Schätzungen: Netskope A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
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10.03.26