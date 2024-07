Iconovo Registered: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Iconovo Registered präsentierte in der am 12.07.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2024 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,60 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Iconovo Registered ein EPS von -1,280 SEK in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0,3 Millionen SEK – eine Minderung von 90,46 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,6 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.at