Iconovo Registered legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Iconovo Registered lud am 23.10.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,07 SEK beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Iconovo Registered ein Ergebnis je Aktie von -0,170 SEK vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Iconovo Registered mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen SEK abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren, um 7000 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at