Iconovo Registered präsentierte Quartalsergebnisse

Iconovo Registered hat am 24.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,10 SEK je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,480 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Iconovo Registered im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 44,68 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 0,7 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 0,5 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at