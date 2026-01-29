ICRA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

ICRA hat sich am 28.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS belief sich auf 40,34 INR gegenüber 43,69 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ICRA im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 35,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,64 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,21 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at