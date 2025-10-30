ICRA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

ICRA veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

ICRA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 49,68 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 38,18 INR je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat ICRA 1,37 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,26 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at