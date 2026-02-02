|
02.02.2026 06:31:29
ICTA Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
ICTA Registered hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 13,9 Millionen SEK. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 12,2 Millionen SEK.
Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,090 SEK. Im Vorjahr hatten -0,040 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 39,85 Millionen SEK gegenüber 39,56 Millionen SEK im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
