ICU Medical Aktie
WKN: 894139 / ISIN: US44930G1076
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06.08.2026 23:25:08
ICU Medical Bottom Line Retreats In Q2
(RTTNews) - ICU Medical (ICUI) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year
The company's earnings came in at $19.087 million, or $0.76 per share. This compares with $35.338 million, or $1.43 per share, last year.
Excluding items, ICU Medical reported adjusted earnings of $59.478 million or $2.37 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 0.5% to $551.683 million from $548.866 million last year.
ICU Medical earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $19.087 Mln. vs. $35.338 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $1.43 last year. -Revenue: $551.683 Mln vs. $548.866 Mln last year.
For Fiscal Year 2026 the Company is updating its estimates for GAAP diluted earnings per share from a range of $1.03 to $1.74 to a range of $2.89 to $3.29. The Company is updating the estimate of its full year 2026 guidance Diluted earnings per share from a range of $7.75 to $8.45 to a range of $8.60 to $9.00
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