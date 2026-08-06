ICU Medical Aktie

ICU Medical für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 894139 / ISIN: US44930G1076

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
06.08.2026 23:25:08

ICU Medical Bottom Line Retreats In Q2

(RTTNews) - ICU Medical (ICUI) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $19.087 million, or $0.76 per share. This compares with $35.338 million, or $1.43 per share, last year.

Excluding items, ICU Medical reported adjusted earnings of $59.478 million or $2.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.5% to $551.683 million from $548.866 million last year.

ICU Medical earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.087 Mln. vs. $35.338 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $1.43 last year. -Revenue: $551.683 Mln vs. $548.866 Mln last year.

For Fiscal Year 2026 the Company is updating its estimates for GAAP diluted earnings per share from a range of $1.03 to $1.74 to a range of $2.89 to $3.29. The Company is updating the estimate of its full year 2026 guidance Diluted earnings per share from a range of $7.75 to $8.45 to a range of $8.60 to $9.00

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu ICU Medical

mehr Nachrichten

Analysen zu ICU Medical

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

ICU Medical 143,00 0,00% ICU Medical

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10:42 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
09:57 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.08.26 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.08.26 Bitcoin, Ether & Co. im Juli 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.08.26 KW 31: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen