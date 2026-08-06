ICU Medical Bottom Line Retreats In Q2

(RTTNews) - ICU Medical (ICUI) revealed a profit for second quarter that Drops, from the same period last year

The company's earnings came in at $19.087 million, or $0.76 per share. This compares with $35.338 million, or $1.43 per share, last year.

Excluding items, ICU Medical reported adjusted earnings of $59.478 million or $2.37 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 0.5% to $551.683 million from $548.866 million last year.

ICU Medical earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $19.087 Mln. vs. $35.338 Mln. last year. -EPS: $0.76 vs. $1.43 last year. -Revenue: $551.683 Mln vs. $548.866 Mln last year.

For Fiscal Year 2026 the Company is updating its estimates for GAAP diluted earnings per share from a range of $1.03 to $1.74 to a range of $2.89 to $3.29. The Company is updating the estimate of its full year 2026 guidance Diluted earnings per share from a range of $7.75 to $8.45 to a range of $8.60 to $9.00