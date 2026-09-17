ICU Medical Aktie
WKN: 894139 / ISIN: US44930G1076
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17.09.2026 02:30:01
ICU Medical CFO Brian Bonnell Sells 9,307 Shares
Chief Financial Officer Brian Michael Bonnell executed a sale of 9,307 shares of ICU Medical (NASDAQ:ICUI) on Aug. 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($172.79); post-transaction value based on Aug. 31, 2026, market close ($172.95).
ICU Medical is a global medical technology company with approximately 13,000 employees and a market capitalization of $3.8 billion, generating $2.2 billion in TTM revenue. The company maintains a focused strategy in the infusion therapy and critical care markets, leveraging proprietary connector and disinfection technologies to achieve competitive differentiation and support recurring revenue streams from healthcare provider customers worldwide.
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