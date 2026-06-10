Smiths Group Aktie

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WKN DE: A1JC4F / ISIN: US83238P2039

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11.06.2026 01:36:01

ICU Medical's General Counsel Sells — The Smiths Integration Is Almost Done, the Proof Isn'tICU Medical's General Counsel Sells — The Smiths Integration Is still playing out.

Virginia Ruth Sanzone, Vice President and General Counsel at ICU Medical (NASDAQ:ICUI), reported the sale of 2,447 shares of common stock in an open-market transaction on May 14, 2026, for a total value of approximately $304,000, as detailed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($124.08); post-transaction value based on May 14, 2026 market close price as reported in the SEC filing ($122.99).* 1-year performance calculated using June 9, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
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