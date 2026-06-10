Smiths Group Aktie
WKN DE: A1JC4F / ISIN: US83238P2039
|
11.06.2026 01:36:01
ICU Medical's General Counsel Sells — The Smiths Integration Is Almost Done, the Proof Isn'tICU Medical's General Counsel Sells — The Smiths Integration Is still playing out.
Virginia Ruth Sanzone, Vice President and General Counsel at ICU Medical (NASDAQ:ICUI), reported the sale of 2,447 shares of common stock in an open-market transaction on May 14, 2026, for a total value of approximately $304,000, as detailed in this SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 reported price ($124.08); post-transaction value based on May 14, 2026 market close price as reported in the SEC filing ($122.99).* 1-year performance calculated using June 9, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Smiths Group Plc (spons. ADRs)
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu Smiths Group Plc (spons. ADRs)
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Smiths Group Plc (spons. ADRs)
|28,40
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach EZB-Leitzinsentscheid: ATX im Plus -- DAX auf Richtungssuche -- Wall Street vor zurückhaltendem Start -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich empfindlich. Die Wall Street dürfte leicht zulegen. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.