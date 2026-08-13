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13.08.2026 06:31:29
ICVL Steels stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
ICVL Steels hat am 11.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,27 INR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,110 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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