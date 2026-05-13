ICVL Steels: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

ICVL Steels hat am 11.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,58 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,220 INR erwirtschaftet worden.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 1,070 INR. Im Vorjahr waren -0,500 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at