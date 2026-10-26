I'd Buy Half a Position in Amazon Stock Before Its Oct. 29 Report -- and Half After

Amazon (NASDAQ:AMZN) is set to report earnings for the third quarter on Thursday, Oct. 29. If its latest reports are any guide, the stock might move a lot the next day. Shares surged about 15% the day after the company's July 30 report, and they slid about 6% after its February report.

The stock trades near $252 as of this writing, about 11% below its Aug. 3 closing high of $284.02. I still think it's a buy.

But I don't know which way it'll go after Thursday's report, and I don't think anyone else does either. I'd split the purchase instead: half a position before the report, and the other half after it.

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