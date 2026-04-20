The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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20.04.2026 04:15:00
I'd Buy More of These 3 Dividend Stocks Before the Market Figures Out What It's Missing
Utility stocks have mostly been viewed as safe, boring, reliable cash generators that offer portfolio protection during times of uncertainty. The trade-off for that reliability has been that, typically having regulated rate structures, utility companies need approval to increase prices, constraining revenue growth.A shift is underway, however, as a new revenue catalyst is emerging, driven by the increasing energy and resource demands of data centers. That new revenue source for many utility providers could not only unlock stock price appreciation as more investors see sales increasing, but also allow companies to keep their dividend payouts intact and even grow them for years to come.The companies to consider investing in for this shift include American Electric Power (NASDAQ: AEP), American Water Works (NYSE: AWK), and Black Hills (NYSE: BKH).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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