The Market Aktie
WKN DE: A3E16Q / ISIN: AU0000306037
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26.06.2026 01:05:00
I'd Buy More of This Growth Stock Before the Market Figures Out What It's Missing
Tesla's (NASDAQ: TSLA) market cap is currently hovering around $1.2 trillion. Over the last three years, shares have soared by more than 50%.What many investors may not realize, however, is that Tesla's auto sales are actually declining. Last year, Tesla's auto sales fell by 8%. In 2024, auto sales were down by around 1%. Tesla's core auto manufacturing business is by no means cratering. But it does raise the question: Why are shares doing so well despite declining sales in its biggest business segment?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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