ALL-Q-TELL Aktie

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WKN DE: A1C705 / ISIN: US01664B1008

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19.04.2026 13:05:00

I'd Buy These 3 Dividend Stocks Today and Sleep Easy Tonight

Unlike growth investors, dividend investors tend to be more risk-averse and focus on earning income that is safe and, ideally, growing over time. This is true of most dividend stocks, as those companies have the freedom to adjust dividend payments at any time for any reason.To protect themselves from this, investors tend to target stocks that increase their dividends at least once a year. In these cases, confidence in the stock relies partially on these periodic payout hikes, making it unlikely a company would cut or eliminate a dividend if it can afford to pay it.That strategy allows income investors to sleep soundly, as these stocks will likely continue providing steady, reliable dividend income.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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