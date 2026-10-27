AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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27.10.2026 21:23:02
I'd Own a Small Position in AMD Stock Through 2030, but I Wouldn't Expect It to Triple Again
Shares of Advanced Micro Devices (NASDAQ:AMD) have dropped since hitting a record closing high of $649.42 on Oct. 6. As I write, the company's stock is above $550, or roughly 15% below its peak. Third-quarter results are due after the close on Tuesday, Nov. 3.
Where the stock ends 2030, though, depends less on the report than on how much AMD earns a share by then and what investors will pay for those earnings.
Going by AMD's own long-term earnings target, I think the stock ends 2030 somewhere between $600 and $750 a share.
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