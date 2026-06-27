Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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27.06.2026 16:45:00
I'd Wait 90 Days Before Buying More SpaceX Stock. Here's Why.
No stock has been discussed as much over the past few weeks as Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), or SpaceX, as the company set an initial public offering (IPO) record, raising $75 billion and being valued at $1.77 trillion.The stock experienced a nice run-up in its first few trading days but has since been on a downward trajectory. As of market close on June 23, SpaceX's stock was down 3% since its IPO. Many investors expected the volatility it has been experiencing, but it may be sooner than expected.Regardless of how SpaceX pans out over the next few weeks, I wouldn't consider investing in SpaceX (or adding more shares) for another 90 days. Here's why.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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