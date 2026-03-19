Idaho Copper: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Idaho Copper hat am 17.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2026 – vorgestellt.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,230 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -0,400 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at