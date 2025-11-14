Idaho Strategic Resources gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Idaho Strategic Resources hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,20 USD gegenüber 0,150 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,1 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 80,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at