Idaho Strategic Resources hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Idaho Strategic Resources hat am 23.03.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,63 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,180 USD je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Idaho Strategic Resources im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 91,96 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 7,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte Idaho Strategic Resources ein EPS von 0,670 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 42,41 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 64,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Idaho Strategic Resources einen Umsatz von 25,77 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at