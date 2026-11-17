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17.11.2026 06:31:28
Idaho Strategic Resources: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Idaho Strategic Resources lud am 16.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,17 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Idaho Strategic Resources mit einem Umsatz von insgesamt 11,9 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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