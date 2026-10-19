IDBI Bank gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

IDBI Bank ließ sich am 17.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IDBI Bank die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,06 INR. Im Vorjahresviertel hatte IDBI Bank 3,00 INR je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite hat IDBI Bank im vergangenen Quartal 99,36 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 7,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IDBI Bank 92,64 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at