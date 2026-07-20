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20.07.2026 06:31:29
IDBI Bank stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
IDBI Bank lud am 18.07.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,98 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,88 INR je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden 86,33 Milliarden INR gegenüber 84,99 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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