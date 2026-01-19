|
19.01.2026
IDBI Bank verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
IDBI Bank hat am 17.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,82 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,81 INR erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IDBI Bank in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 83,52 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 86,29 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
