Idea Cellular stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Idea Cellular hat am 10.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,51 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idea Cellular ein EPS von -1,030 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,40 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 111,95 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 109,32 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at