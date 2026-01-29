|
Idea Cellular verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Idea Cellular hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 27.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,49 INR vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,950 INR erwirtschaftet worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 113,23 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 111,17 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
