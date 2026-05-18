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18.05.2026 06:31:29
Idea Cellular vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Idea Cellular hat am 16.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,80 INR gegenüber -1,010 INR im Vorjahresquartal.
Der Umsatz lag bei 113,32 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 2,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 110,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 3,21 INR. Im letzten Jahr hatte Idea Cellular einen Gewinn von -4,010 INR je Aktie eingefahren.
Umsatzseitig wurden 448,73 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahr hatte Idea Cellular 434,61 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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