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12.08.2026 06:31:29
Idea Cellular vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Idea Cellular ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Idea Cellular die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idea Cellular ein EPS von -0,630 INR in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite standen 116,89 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110,23 Milliarden INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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