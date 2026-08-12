Idea Cellular vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Idea Cellular ließ sich am 10.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Idea Cellular die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,35 INR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Idea Cellular ein EPS von -0,630 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 116,89 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 110,23 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at