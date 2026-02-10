IDEA Consultants: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

IDEA Consultants lud am 09.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Es stand ein EPS von 110,20 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IDEA Consultants noch ein Gewinn pro Aktie von 59,24 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat IDEA Consultants im vergangenen Quartal 6,74 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IDEA Consultants 6,54 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 333,53 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte IDEA Consultants 332,81 JPY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite hat IDEA Consultants im vergangenen Geschäftsjahr 24,62 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IDEA Consultants 24,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at