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04.11.2026 06:31:28
IDEA Consultants informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
IDEA Consultants stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf 47,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IDEA Consultants 19,76 JPY je Aktie verdient.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6,49 Prozent auf 5,91 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,55 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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