IDEA Consultants stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IDEA Consultants hat am 07.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 124,83 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 113,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 7,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 5,71 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 6,62 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at