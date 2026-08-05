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05.08.2026 06:31:29
IDEA Consultants vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
IDEA Consultants präsentierte in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 93,94 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IDEA Consultants 90,43 JPY je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,98 Prozent auf 5,88 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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