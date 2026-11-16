IDEA INTERNATIONAL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

IDEA INTERNATIONAL hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 9,20 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 11,91 JPY je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,02 Prozent auf 2,94 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 3,46 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at