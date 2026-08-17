IDEA INTERNATIONAL stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IDEA INTERNATIONAL hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es stand ein EPS von 17,68 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei IDEA INTERNATIONAL noch ein Gewinn pro Aktie von 2,97 JPY in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 19,82 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 3,19 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,56 Milliarden JPY.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 57,05 JPY gegenüber 13,43 JPY im Vorjahr.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 11,21 Prozent auf 12,88 Milliarden JPY. Im Vorjahr hatte IDEA INTERNATIONAL 14,50 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at