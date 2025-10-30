Ideaforge Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Ideaforge Technology hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,49 INR. Im Vorjahresquartal waren -3,180 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,86 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 407,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 371,0 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at