Ideaforge Technology stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Ideaforge Technology hat am 10.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei -0,59 INR. Ein Jahr zuvor waren -5,400 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 685,9 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 436,68 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 127,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at