Ideal Power legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Ideal Power gab am 10.03.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,21 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ideal Power -0,290 USD je Aktie generiert.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,160 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -1,280 USD je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 55,56 Prozent auf 0,04 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 0,09 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at