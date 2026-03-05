|
05.03.2026 06:31:28
Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS belief sich auf 0,62 TRY gegenüber -0,110 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.
Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen TRY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 86,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,0 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,390 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,040 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 26,53 Millionen TRY – das entspricht einem Minus von 71,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 91,66 Millionen TRY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX und DAX schließen deutlich schwächer -- Wall Street letztlich tiefer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt fielen am Donnerstag tief ins Minus. An der Wall Street dominierten die Bären. Die Börsen in Fernost zeigten sich mit positiven Vorzeichen.