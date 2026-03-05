Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat am 02.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS belief sich auf 0,62 TRY gegenüber -0,110 TRY je Aktie im Vorjahresquartal.

Idealist Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen TRY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 86,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,0 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,390 TRY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten -1,040 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 26,53 Millionen TRY – das entspricht einem Minus von 71,06 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 91,66 Millionen TRY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at