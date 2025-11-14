Alphabet A Aktie
WKN DE: A14Y6F / ISIN: US02079K3059
|
14.11.2025 10:35:00
Idealo vs. Google: Suchmaschine zu 465 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt
Der Preisvergleichsanbieter Idealo hat vor Gericht gegen Google gesiegt. Der Schadenersatz ist beträchtlich, aber auch beträchtlich kleiner als gefordert.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
