IDEAYA Biosciences gewährte Anlegern Blick in die Bücher

IDEAYA Biosciences hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 1,22 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 1,35 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 10,2 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 95,07 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 207,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at