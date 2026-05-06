IDEAYA Biosciences informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

IDEAYA Biosciences hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,11 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,820 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at